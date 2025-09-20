Ani ölümlere neden olabilir! Uzmanlardan 'sarı serum' uyarısı: "Hastane dışında yaptırılmasını kesinlikle önermiyorum"

Geçtiğimiz kış aylarında gündeme gelen ve halk arasında "sarı serum" olarak bilinen vitamin içerikli serumlar, bilinçsiz kullanıldığında sağlık açısından ciddi tehlikelere yol açıyor.

ANİ ALERJİK REAKSİYONLARA VE ÖLÜMLERE YOL AÇABİLİR

Hastane ortamı dışında uygulandığında ani alerjik reaksiyonlara ve ölümlere yol açabilen bu serumun bilinçsizce kullanımı konusunda uyarılarda bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bilgiç, vatandaşların bu tür yöntemlerden uzak durması gerektiğini vurguladı. Bilgiç, ayrıca sonbahar ve kış aylarıyla birlikte artması beklenen grip vakalarına da dikkat çekerek, hem bağışıklık sistemini güçlü tutmanın hem de aşı ile korunmanın önemine değindi.

"HASTANE ACİLLERİ DIŞINDA YAPTIRILMASINI KESİNLİKLE ÖNERMİYORUM"

Tunceli Devlet Hastanesi'nde görev yapan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeynep Bilgiç, kendi hastalarının tedavisinde de sarı serumu kullanmadığını belirtti. Sarı serumun içeriğinde bulunan vitaminlerin hastalanmadan önce, bağışıklık kazanmak amacıyla alınması gerektiğini ifade eden Dr. Bilgiç, "B vitamini ve diğer vitaminlerin alerjen etkisi yüksek. Ben hastalarıma tedavimde böyle bir yöntem uygulamıyorum. Vatandaşların bu serumu temin edip hastane acilleri dışında yaptırmasını kesinlikle önermiyorum. Bu ilaca karşı bir alerji geliştiğinde özellikle anaflaksik şok dediğimiz tablo oluştuğunda ve hemen müdahale edilmediğinde ölümle sonuçlanabilir. Ayrıca bu vitamin takviyelerini hastalık oluştuktan sonra değil de hastalık oluşmada önce alınması ve bağışıklığın güçlendirilmesi, hastalıktan korunmada çok daha etkilidir" dedi.

"HASTALIKTAN KORUNMANIN EN ÖNEMLİ YÖNTEMLERİNDEN BİRİ AŞIDIR"

Dr. Zeynep Bilgiç, önümüzdeki günlerde gribal enfeksiyon vakalarında artış beklendiğini, grip aşısının bu noktada oldukça önemli olduğunu ifade etti. Dr. Bilgiç, "Kuzey Yarım Küre'deki tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de ekim ayıyla birlikte grip vakalarında bir artış bekliyoruz. Hastalığın doğal seyri sürecinde sonbahar ve kış aylarında hastalıkta mevsim normallerinde bir artış bekleniyor. Bu hastalıktan korunmak için yapabileceğimiz en önemli şey kişisel hijyeni sağlamak. Covidle birlikte özellikle daha çok önemini fark ettiğimiz el yıkama, kalabalık ortamlarda maske kullanılması, hasta kişilerden uzak durulması, kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca uzun vakit geçirilmemesi gerekiyor. Ayrıca dengeli ve yeterli beslenme, özellikle C vitamini bakımından zengin turunçgillerin ve yeşil yapraklı bitkilerin tüketilmesi önemli. Probiyotikler olarak değerlendirdiğimiz ev yapımı yoğurt tüketimi, soğan ve sarımsak tüketimi, yeterli protein alımı ve iyi bir bağışıklık sistemi için iyi bir uyku bu hastalıkların önlenmesinde basit gibi görünen ama oldukça önemli önlemlerdir. Ayrıca hastalığa yakalanmayı yüzde yüz engellemese de hastanede yatış ve ölüm oranlarını yüzde 70 oranında azaltan oldukça etkili bir aşı mevcut. Bu aşı da belirli endikasyonlarda belirli gruplara Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kişiler, sezon açıldıktan sonra e nabız sistemlerini kontrol ettiklerinde aşılarının tanımlı olduğunu görebilirler. Aile hekimlerine ya da enfeksiyon hastalıkları polikliniğine başvurarak aşının reçete edilmesini sağlayabilirler. Hastalıktan korunmanın en önemli yöntemlerinden biri de aşıdır" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır