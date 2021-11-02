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Ani sel ve hortum uyarısı! Meteoroloji'den peş peşe açıklama geldi

02.11.2021 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndan peş peşe uyarılar geldi. Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda, "ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi' olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

Ani sel ve hortum uyarısı! Meteoroloji'den peş peşe açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor. Yurt genelinde etkisini gösteren yağışların, perşembe günü ülkeyi terk ettiği görülüyor.

Hava sıcaklığının ise ülke genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğudan hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Adana çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile deniz üzerinde hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde İç kesimlerde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Karaman hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin(Malatya hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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