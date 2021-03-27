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Anıl Yolum kimdir? Sezen Ünlü kimdir? Sezen Ünlü olayı kahretti

27.03.2021 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye bugün yine bir kadın cinayetine daha uyandı! Daha doğrusu bir çocuk cinayetine. Bütün Türkiye, imam nikahlı eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanarak öldürülen Sezen Ünlü için kahroldu. Sezen, daha 17 yaşında ve 6 aylık hamileydi. İmam nikahı ile birlikte olduğu Anıl Yolum'un ise canice canına kıydığı Sezen Ünlü hakkında sosyal medyada yazdıkları herkesi şoka uğrattı.

Anıl Yolum kimdir? Sezen Ünlü kimdir? Sezen Ünlü olayı kahretti

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesinin yankıları sürerken ülkemizin kadınları bugün yine bir kız kardeşlerini kaybetmenin acısıyla uyandı. İzmir'de vahşice öldürülen 17 yaşındaki Sezen Ünlü, sosyal medyada gündem oldu. Sezen Ünlü'nün son sosyal medya paylaşımı ise herkesi kahretti.

SEZEN ÜNLÜ KİMDİR?

Sezen Ünlü, İzmir'in Konak ilçesinde yaşıyordu ve 6 aylık hamileydi. 3 aydır ayrı yaşadığı imam nikahlı Anıl Yolum tarafından 16 yerinden bıçaklanarak canice katledildi. 24 yaşındaki katil Anıl Yolum tarafından öldürülen 17 yaşındaki Sezen Ünlü, bebeğini de kaybetti.

Sezen Ünlü'nün sosyal medya platformu Instagram'da yaptığı son paylaşımın altına yazdığı "Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim" yazısı ise yürekleri dağladı.

Gözünü kırpmadan hem çocuğunu hem çocuğunun annesini öldüren Anıl Yolum ise olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

Anıl Yolum kimdir? Sezen Ünlü kimdir? Sezen Ünlü olayı kahretti

SEZEN ÜNLÜ OLAYI NEDİR?

Olay 26 Mart 2021 Cuma günü 23.00 sıralarında Konak ilçesinin Güney Mahallesi'nde 1158 sokakta meydana geldi. Anlatılanlara göre 6 aylık hamile olan Sezen Ünlü, sokakta yürürken arkasından gelen dini nikahlı beraberlik yaşadığı ancak 3 aydır ayrı olduğu Anıl Yolum tarafından defalarca kez bıçaklandı.

Genç kadın kanlar içinde yere yığılırken cani katil Anıl Yolum ise olay yerinden kaçtı. Etraftakilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sezen Ünlü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezen ve bebeği, bütün müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Anıl Yolum kimdir? Sezen Ünlü kimdir? Sezen Ünlü olayı kahretti

CANİ ANIL YOLUM YAKALANDI

17 yaşındaki 6 aylık hamile Sezen Ünlü'yü öldüren Anıl Yolum, kaçarken sivil polis ekipleri tarafından yakalandı ve İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne sevk edildi. Anıl Yolum'un kısa bir süre içinde hakim karşısına çıkması tahmin ediliyor.

SEZEN'İN BEBEĞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Anıl Y.’nin cani saldırısı sonrası 16 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Sezen Ünlü’nün ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gencin hamile olduğu ve Anıl Y.’nin 16 bıçak darbesi sonrası karnındaki bebeğin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sezen Ünlü, ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hamileliğini belli edecek şekilde karnı şiş bir fotoğrafını paylaşmış altına da “Sabırsızlıkla bekliyorum seni bebeğim” notunu düşmüştü.

CANİ KATİLİN İFADESİ HERKESİ ŞOK ETTİ

Sezen Ünlü’nün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Polis cinayetle ilgili soruşturmayı derileştirdi. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı Anıl Yolum'un Sezen Ünlü’yü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü itiraf ettiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir

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