Animal Crossing: New Horizons’a yakından bakıyoruz

Nintendo Switch’in donanımı sayesinde serinin bir önceki oyununa göre daha fazla seçenek sunan Animal Crossing: New Horizons, sosyal medyayı adeta kırdı geçirdi. Super Smash Bros. Ultimate’ten bile daha fazla popüler olan oyun peki, gerçekten de söylendiği gibi iyi mi?

İncelemeye şahsi görüşlerim ile başlamak istiyorum. Şahsen The Sims tarzı oyunlardan oldum olası haz almamışımdır. Animal Crossing’in diğer oyunlarına bu yüzden bakmamıştım. Serinin yeni oyununa başladığımda da bu ne olaki? modundaydım. Oyunu 1-2 saat oynadıktan sonra baktım ki oynamadan duramaz olmuşum.

Gün içerisinde 5 dakika bakayım neler var neler yok adalarda neler olmuş diye oyunu açıyorum ve yaklaşık minimumda 1 saatimi harcar oldum. Şimdi gelelim beni bile bu denli içine çeken oyununun neler sunduğuna.

Oyunun adından da anlayabileceğiniz gibi çeşitli tatlı hayvanların olduğu bir adada insan olarak oyuna başlıyoruz. Karakter yaratma ekranı ilk başta çok kısıtlı olsa da, oyunu oynamaya başladıktan sonra saç stilleri, kıyafetler ve ifadeler gibi bir çok çeşitli opsiyonu açabiliyorsunuz. Oyuna başladığınızda size adanızı seçmeniz ve adını koymanız isteniyor. Bu işlemleri tamamladıktan sonra evinizi oluşturuyorsunuz. Ancak evi oluşturmak ile olay bitmiyor.