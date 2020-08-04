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Animal Crossing: New Horizons ikinci yaz güncellemesi yolda

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.08.2020 12:15 | Son Güncelleme

Kıyıya huzur verici dalgalar vururken, gece adanızı örten gökyüzünde göz kamaştırıcı bir renk dizisi fışkırır. Animal Crossing: New Horizons için çıkacak Yaz Güncellemesi Vol.2 ile haftalık havai fişek gösterileri eşliğinde yaz sonu yaklaşıyor.

Animal Crossing: New Horizons ikinci yaz güncellemesi yolda
  • Havai Fişek Gösterileri – Atmosferik havai fişekler Ağustos ayında her pazar akşam saat 7’de oyuncuların adalarının üstündeki gökyüzünü aydınlatır. Oyuncular çeşitli festival eşyaları almak için Bells kullanabilir. Özel tasarım desenler kullanarak havai fişeklere kişisel bir dokunuş da ekleyebilirler.
  • Rüya görme – Oyuncular artık evlerine yerleştirdikleri yatakta şekerleme yapmayı seçebilirler. Uyuklarken, Luna ile rüya gibi bir karşılaşma içinde kendilerini garip bir alanda bulabilirler. Luna, diğer adaları bir rüya olarak ziyaret eder ve yardımlarıyla oyuncular adalarını bir rüya olarak başkalarıyla da paylaşabilirler. Adalarını paylaşanlara, oyuncuların birbirlerinin adalarını bir rüyada ziyaret etmek için değiş tokuş edebilecekleri ve kullanabilecekleri bir “Rüya Adresi” verir. Rüyalarda hiçbir şey kalıcı değildir, çünkü hiçbir şey kaydedilmez.
  • Ada yedekleme ve geri yükleme hizmeti– Nintendo Switch Online üyeleri, ada ve kullanıcının kaydetme verilerinin belirli zamanlarda internete yüklenmesini sağlayan yeni ada yedekleme hizmetini etkinleştirebilir. Bir oyuncunun Nintendo Switch sistemi kaybolur, hasar görür veya çalınırsa, ada yedeklemesini etkinleştirdikleri sürece ada cennetlerini kurtarabilirler.

Kayıp, hasar veya hırsızlık durumunda, oyuncular Nintendo Consumer Support ile iletişim kurabilir ve bir temsilci adanın geri yüklenmesine ve kullanıcının yeni veya onarılmış bir Nintendo Switch’e veri kaydetmesine yardımcı olabilir. Ada verileri ve bireysel oyuncu verileri geri yüklendikten sonra, oyuncular ada topluluklarını oluşturmaya geri dönebilirler.

The Outer Worlds Artık Nintendo Switch’te

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