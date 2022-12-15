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Anında 20 yaş gençleştirecek! Yeni saç stilinizle yaşınıza meydan okuyabilirsiniz

15.12.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç kesimleri görünüşümüzü değiştirerek çok daha yaşlı veya genç gözükmemizi sağlayabiliyor. Herkesin yüzüne uygun olan saç modelini bulması gerekiyor. Hatalı kesimler kilolu ve yaşlı görünüme sebep olabiliyor. Profesyonel bir kuaför 20 yaş genç görünmenizi sağlayacak saç kesim modellerini açıkladı.

Anında 20 yaş gençleştirecek! Yeni saç stilinizle yaşınıza meydan okuyabilirsiniz

Kadınlar için saç bakımı, rengi ve şekli oldukça önem taşıyor. Yüzümüzü çerçeveleyen saçlarımız yüz şeklimizin farklı görünmesine bile sebep olabiliyor. Profesyonel kuaförlerin yaptıkları analizlerle kadınları daha genç gösterecek saç kesim modelleri bulundu.

YAN PARÇALI PIXIE KESİM

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Pek çok insan kısa bir peri kesiminin onları yaşlandıracağını düşünür, ancak doğru yapıldığında aslında tam tersi bir etkiye sahiptir. Cesur görünüm, elmacık kemiklerini ve diğer yüz özelliklerini vurgulayarak yaşlanmaya meydan okuyan bir görünüme neden olabilir. Saç uzmanları yan kısım eklemek, saça dolgunluk da katan stilin daha modern bir yorumudur. Aslında, "40 yaşın üzerindeki kadınları 20'li yaşlarında gibi gösterebilir" diye açıkladı.

SAÇAKLI KATMANLI BOB

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Tam bir peri olmaya hazır değilseniz, katmanlı bir bob da harika bir seçenektir. Ayrıca, saçlarınız daha çok dalgalı veya kıvırcıksa, tercih etmeniz gereken iyi bir stildir. Her sabah saçınızı şekillendirmeyi sevmiyorsanız ve daha az bakım gerektiren bir şey istiyorsanız, bu stili de tercih edebilirsiniz. Saç uzmanı, bob'a katmanlar ve bir saçak eklemenin herhangi bir incelmeyi gizlemeye ve daha kalın saç yanılsaması yaratmaya yardımcı olacağını açıkladı. Aslında, stil "40 yaş üstü kadınlar için mükemmel" diye açıkladı.

ASİMETRİK BOB

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Buklelerinize biraz kalınlık katmanın başka bir yolu da kuaförünüzden asimetrik bir bob istemektir. Eğer saçınız inceyse, bir miktar uzun tutarken buklelerinizin daha kalın görünmesine neden olabilir. Asimetrik stil ayrıca saçın kırılgan ve cansız görünmesine neden olan "hasar görmüş uçların bazılarının giderilmesine" yardımcı olabilir.


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