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Anında aşık olurlar! Erkeklerin her kadında aradığı 10 özellik

14.12.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mutlu ve sağlıklı bir ilişki için iletişime ve davranışlara dikkat etmek gerekiyor. Özellikle yeni tanıştığınız bir kişiye yaptığınız basit ama etkili hareketler dikkat çekmenizi sağlayabiliyor. Erkekler kadınlarda ne arar merak ediyorsanız aşağıdaki davranışlara özen göstermeniz gerekiyor. İşte erkeklerin kadınlarda aradığı özellikler...

Anında aşık olurlar! Erkeklerin her kadında aradığı 10 özellik

Her kişinin ilişkiye karşı bakış açısı ve beklentisi farklılık gösteriyor. Bazıları daha eğlenceli, aksiyonlu bir ilişki isterken bazıları ise sakin ve huzurlu ilişkiden memnun kalıyor. İlişki beklentileri gibi erkeklerin ve kadınların ilgisini çeken özellikler de değişim gösteriyor. Kadınlar erkeklerin ilgisini çeken özellikleri merak ediyor. Temelde bakıldığında her erkek kadınlarda aynı özellikleri arıyor.

ERKEKLERİN DİKKATİNİ ÇEKEN ÖZELLİKLER

ÖZ GÜVENLİ VE ÇEKİCİ OLMAK

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Çekicilik illa ki fiziksel olmak zorunda değil bir kadın kendine ne kadar çok güveniyorsa o kadar da çekici olabilir. Erkeklerin genel olarak aradığı şey kendini seven bir kadındır. Kendini seven bir kadın etrafını da sevecek ve mutluluk saçacaktır.

ZEKA

Erkekler kadınlar da zekaya önem veriyor bu demek değil ki herkes çok başarılı olmak zorunda ancak hayat hakkında genel bir bilginizin olması erkekleri etkileyen özellikler arasına da giriyor.

HEM OLGUN HEM DE ÇOCUKSU OLABİLMEK

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Erkekler kadınların olgun olmasını istiyor ancak yerine göre de ona çocuksu yanınızı da göstermenizi diliyor. Olgun duruşunuzu etrafa gösterirken erkek arkadaşınız onun yanında çocuksu özelliğinizi de görmek isteyebilir.

DÜRÜSTLÜK

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Erkekler dürüst kadınlardan hoşlanıyor. Bu demek değil ki ona ilk buluşmada senin hakkında bilinmesi gereken her şeyi söyleyeceksin. Ama yalan söylemenizi genel olarak tercih etmezler. Ona söyleyemeyeceğin bazı şeyler hakkında yalan söylemek yerine, bunu onunla paylaşmaya hazır olmadığını ama bir gün hazır olacağını söyle. En ufak şeyler hakkında bile yalan söylemek erkekleri güvensiz hissettirir.

GÜVEN VERMEK

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Karşılıklı güven, sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Eğer dürüstsen, onun güvenini hak ediyorsun. Seninkini kazanmak için elinden gelen her şeyi yapıyorsa, günlerini “ beni seviyor mu” diye sorarak geçirmemelisin. Erkekler güvensiz kadınları sevmezler. Nerede olduklarını ve ne yaptıklarını açıklarken kendilerini sanık kürsüsünde oturuyormuş gibi hissetmekten özellikle nefret ederler.

BAĞIMSIZ OLMAK

Erkekler bağımsız kadınlardan hoşlanıyor. Kendi hayatınızın olduğunu açık açık ona gösterin. Bunu partnerinizi etkilemek için değil kendiniz için yapın. Kendinize ait bir hayatınız, arkadaşlarınız ve ilgi alanlarınız olması, o da aynısını yapabileceği için zamanla onu daha çok çekecektir.

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SAYGI

Kendinize saygı duymak , kim olduğunuzun farkında olmak, bunu takdir etmek ve kimsenin sizi aşağılamasına izin vermemek demektir. Söyleyeceklerini dinleyerek, fikirlerini ciddiye alarak ve birlikte geçirdiğiniz zamana, işte veya arkadaşlarıyla geçirdiği zamana değer vererek, sevgilinize olan saygınızı göstereceksiniz.

KARARLI OLMAK

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İlk buluşmalarda belki partnerinize karar vermeyi bırakabilirsiniz ancak bir kaç buluşmadan sonra kararı kendiniz verin. Her zaman 'fark etmez' veya 'sen bilirsin' demeyin. Erkekler onları yönlendiren kadınlardan çok hoşlanıyor.

KENDİNİ SEVMEK

Erkekler kendini seven kadınlardan çok hoşlanıyor. Bir kadın kendini seviyorsa ve kendine bakıyorsa bu onun kendine olan saygısını da ortaya çıkarıyor bu yüzden önce kendinizi sevin daha sonra karşınızdakini.

KALİTELİ MİZAH ANLAYIŞI

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Kadınlar erkeklerin esprisini anlayışına önem verdiği gibi erkeklerde kadınların espri anlayışına önem veriyor. Yani bir erkek kadında aradığı özelliklerden biri de espri anlayışı. Erkekler kendini güldürebilen kadınlardan hoşlanıyor.

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