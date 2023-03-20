Anında genç bir görünüm sağlıyor! Ameliyatsız en az 10 yaş gençleştiren yöntem

Hızlı lifting etkisiyle yapanların olumlu sonuçlar aldığı yüz yogası son zamanlarda popüler olmuş durumda. Düzenli yüz yogası yaparak genç bir görünüm sağlamak oldukça kolay. Cilt ve güzellik uzmanları, yüz yogası ile hafif yüz kırışıklıklarının birkaç ayda, yüzde yer eden derin kırışıklıklarının ise zaman içinde azalmaya başlayacağını belirtiyor.

LİFTİNG ETKİSİ YARATIYOR

Yüz yogası, yüz ve dekolte bölgesindeki kaslara odaklanıp onları uyararak ve çalıştırarak uzun vadede lifting etkisi yaratıyor. Bu yöntem daha sağlıklı ve ışıldayan bir cilde kavuşmanızı sağlıyor.

Yüz egzersizleri, yüz masajı, akupresür, nefes ve meditasyon tekniklerini kullanılan bu yöntemin genel adı yüz yogası olarak bilinir.

UYGULAMA YÖNTEMLERİ

1. Adım: Alnınızdaki ince çizgiler ve kırışıklıklar

Öncelikle iki elinizle yumruk yapın. Parmaklarınız size doğru bakarken orta parmaklarınızın eklemlerini alnınızın ortasına yerleştirin. Orta derecede basınç uygulayarak şakaklarda biten alnın her iki tarafına doğru nazikçe yumruklarınızı kaydırın. Egzersizi 6 kez tekrarlayın.

2. Adım: Kaz ayakları ve sarkık göz kapakları

Her iki elinizin işaret ve orta parmaklarını kullanarak V işareti yapın. Orta parmaklarınızı kaşlarınızın iç kenarına ve işaret parmaklarınızı kaşlarınızın dış kenarına yerleştirin. Orta derecede baskı uygulayın ve çekin. 8 kez tekrarlayın.

3.Adım: Ağız ve dudak köşesindeki çizgiler

Oturun ve başınızı hafifçe geriye doğru eğin. Dudaklarınızı sıkıca büzün ve ileriye doğru itin. Bırakmadan önce 10 saniye pozda kaldığınıza emin olun. Egzersizi 5 kez yapın.

4.Adım: Göz altı torbaları ve sarkık kaşlar

Avuç içlerinizi yüzünüzün yanlarına, yüzük parmaklarınızı da kaşlarınızın ucuna gelecek şekilde yerleştirin. Cildinizi gerdirmek için ellerinizi yavaşça yukarı doğru hafif bir baskı uygulayarak kaydırın. 4 kez tekrarlayın.

5.Adım: Boyun ve çene sarkması

Boynunuzun gergin durması için başınızı hafifçe geriye doğru yatırın. Alt dudağınızı şişirerek gerginliği yoğunlaştırın. Parmaklarınızı boynunuzun her iki tarafına yerleştirin ve yumuşak hareketlere köprücük kemiğinize doğru inin. 5 kez tekrarlayın ve her tekrarda boynunuzdan başlamayı unutmayın.

Yaptığınız tüm hareketleri etkili bir cilt bakım rutiniyle tamamlarsanız deri neme doyar ve cildin elastikliği artar.



