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Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2023 Cuma! Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapancak?

07.11.2023 22:58 | Son Güncelleme:
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10 Kasım Anıtkabir ziyaret saatleri merak ediliyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü nedeniyle 10 Kasım 2023 Cuma günü yurt genelinde anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Ulu Önder Atatürk, bugün büyük özlem ve sevgiyle anılacak. Peki, Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapanacak?

Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2023 Cuma! Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapancak?

Anıtkabir 10 Kasım'da saat kaçta açılacak ve kapanacak, sorusu Atatürk'ün ölüm yıldönümüne sayılı günler kala araştırılmaya başladı. Bundan 85 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk vefat etti. 10 Kasım 2023 Cuma günü birçok kişi Anıtkabir'e giderek atalarını ölüm yıl dönümünde anacak. İşte Anıtkabir ziyaret saatleri 10 Kasım 2023 Cuma...

10 KASIM 2023 ANITKABİR ZİYARET SAATLERİ

Anıtkabir'in resmi sitesinde ziyaret saatlerinin 01 Kasım - 31 Ocak tarihleri arasında açılış saati 09:00, kapanış saati 16:00 olarak belirtildi. Bu bilgi doğrultusunda 10 Kasım 2023 Cuma günü Anıtkabir ziyaretinde bulunmak isteyenler saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında ziyaretlerini gerçekleştirmelidirler.

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10 KASIM’IN ANLAMI VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’nda her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor. 10 Kasım 1938’de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, çok sevdiği ülkesine ve hayata veda etti. Eğitime verdiği önem, kadına verdiği değer, hayvanlara karşı sevgisi ile herkese örnek olması gereken Atatürk’ün ölümü halkı da derin yasa boğdu.

Sadece Türk halkını değil farklı milletlerin de sık sık örnek aldığı ve sevdiği bir liderdi. 1938 yılı 10 Kasım günü saat 9'u 5 geçe aramızdan ayrılan Atatürk o gün çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Günün önemli manşetleri


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