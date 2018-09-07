Anız yangını zincirleme kazaya neden oldu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde anızların yakılması ile birlikte görüş mesafesinin düşmesi sonucu Diyarbakır-Batman Karayolunda meydana gelen zincirleme kazada, ikisi çocuk 8 kişi yaralandı
Diyarbakır-Batman Karayolu'na yakın bazı tarlalarda yakılan anızlar görüş mesafesinin düşmesine yol açtı.
Görüş mesafesinin sıfıra inmesi sonucu 6 aracın karıştığı zincirleme kazada, ikisi çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Batman ve Bismil'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza yerine gelen Batman-Diyarbakır Minibüsler Kooperatifi Başkanı Günay Mehmetoğlu, her yıl anız yangınlarından dolayı kazaların meydana geldiğini söyledi.
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