HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Adliyesi'nde görevli bir personelde koronavirüs çıktı

Ankara Adliyesi'nde görevli bir personelde koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 15:52 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'nde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını belirtti.

Ankara Adliyesi'nde görevli bir personelde koronavirüs çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'nde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başsavcılık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KOVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimiz, ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmiş olup yapılan muayene ve tetkiklerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yazın gözde tatili! İşte bu yazın gözde tatili!
Bir yılan haberi daha! Bu kez o ilde görüldüBir yılan haberi daha! Bu kez o ilde görüldü
Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?Kurban Bayramı ikramiyesi erken verilecek mi?

En Çok Okunan Haberler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Tepki çekti! O kelimeyi sansürlediler

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

Flaş açıklamalar! 'Mobbingle ilgili...'

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

LGS ve YKS günlerinde sınırlı bir sokağa çıkma yasağı olacak

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Soylu'dan Saygı Öztürk'e çok sert tepki!

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bakan Selçuk'tan LGS ile ilgili flaş açıklama

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

Bantla sardığı başına poşet geçirdi, boğazını keserek intihar etti

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

Corona döneminde nikah ve düğünler hangi şartlarda yapılacak?

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

LGS ve YKS ertelenmeli mi? Prof. Dr. Ceyhan'dan çarpıcı açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Diğer Haberler
Yaşlı adamlar bir anda kavgaya tutuştu! Sebebi 'Yok artık' dedirtti

Yaşlı adamlar kavgaya tutuştu! Sebebi 'Yok artık' dedirtti

Bakan Kurum'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama!

Bakan Kurum'dan Bingöl depremiyle ilgili açıklama!

İstanbul'dan taziye için gitti, köy karantinaya alındı

İstanbul'dan taziye için gitti, köy karantinaya alındı

Belediyeden satılık arsa ve daire ilanı! İşte başvuru koşulları!

Çankaya Belediyesi’nden satılık daire ve arsa ilanı!

Bir yılan haberi daha! Bu kez Malatya'da görüldü

Bir yılan haberi daha! Bu kez o ilde görüldü

İzmir'de yakalanan DHKP-C'nin 'kasası' ile ilgili AK Partili Dağ'dan flaş iddia: CHP'nin İzmir eski İl Başkan Yardımcısı

İzmir'de yakalanan DHKP-C'nin 'kasası' ile ilgili flaş iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.