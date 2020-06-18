Ankara Adliyesi'nde görevli bir personelde koronavirüs çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Adliyesi'nde görevli bir personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Başsavcılık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"KOVİD-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Ankara Adliyesi Söğütözü Ek binasındaki 16. İcra Müdürlüğünde icra kâtibi olarak görev yapan bir personelin KOVİD-19 test sonucu pozitif çıkmıştır. Personelimiz, ivedilikle sağlık kurumuna yönlendirilmiş olup yapılan muayene ve tetkiklerin ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir."

Kaynak: İHA

