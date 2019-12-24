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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş canlı yayında 'rüşvet' iddialarına yanıt verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2019 22:26 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sinan Aygün'ün rüşvet iddiaları hakkında açıklama yaptı. Yavaş, “Bunun arkasında iki kişi var. Biri bu kararları alan belediye yönetimi ve başkanı, o da savcılığa bunların hesabını verecek yakında” ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş canlı yayında 'rüşvet' iddialarına yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk TV'de İrfan Değirmenci'nin konuğu oldu. Yavaş hakkındaki 'rüşvet' iddialarına yanıt verdi.

"BUNUN ARKASINDA İKİ KİŞİ VAR"

Yavaş, “Bunun arkasında iki kişi var. Biri bu kararları alan belediye yönetimi ve başkanı, o da savcılığa bunların hesabını verecek yakında” dedi. “15 Temmuz başarılı olsaydı, en karlı bunlar olacaktı” diyen Yavaş “Sadece rant için, belediye başkanını haksız para almakla suçlamak, hayatında harama bulaşmamış insanı böyle karalamak ne demek?” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR PARTİDEN DESTEK GÖRMÜYORLAR"

Kendisine rüşvet iddiasında bulunanların hiçbir siyasi partiden destek görmediğini kaydeden Yavaş “Arkalarında tek duran, kararı alan başkan ve dönemin belediye meclisi. Zaten birkaç konuda gittik ama Gökçek hakkında FETÖ’ye finans sağlamak konusunda savcılığa gideceğiz. Gerçekten FETÖ’yle mücadele edilecekse, sadece yelpaze sallayanlarla, Bank Asya’ya para yatıranların değil, bu para babalarının, güç sahiplerinin, ben istediğim zaman istediğimi yaparım diyenlerin ortadan kalkması lazım. İşte o zaman tam olarak Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi bir hesap sorma dönemi ortaya çıkacak. Yoksa bu benden denirse bu işlerin sonu gelmez” dedi.

"KANUN NE DERSE O OLACAK"

Aygün’ün ruhsat için tekrar başvurduğunu belirten Yavaş “İnceleyeceğiz. Bu değersiz dediği inşaatının planında hiç sayılmayan kocaman AVM’yi saklamışlar, fili kibrit kutusuna saklamışlar yani. Kanun ne derse o olacak, belediye meclisinde de bu konuda hemfikiriz. Biz işimizi yargıyla çözeceğiz, kimseyi suçlamayacağız. Aygün için CHP’li diyorlar. Babamın oğlu olsa fark etmez. Biz asla yolsuzluğa bulaşmayacağız. Şirketlerden yanlış yapan olursa da affetmeyiz” dedi.

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