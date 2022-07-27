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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'ODTÜ' açıklaması: Çalışma o arazide değil

27.07.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medyada belediyenin yol projesi için iş makineleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) arazine girdiğine yönelik paylaşımlar üzerine açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, 'Çalışma yapılan bölge ODTÜ arazisi değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir iş makinesi ODTÜ arazisi içinde değildir. Çalışma, Gölbaşı-Niğde otobanı bağlantı yolu için yapılmaktadır' denildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'ODTÜ' açıklaması: Çalışma o arazide değil

Sosyal medyada iş makineleri yol çalışması yaparken cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler, 'Ankara Büyükşehir Belediyesi Gökçek'in başlattığı yol işini devam ettirmek için iş makineleri ile ODTÜ arazisine girdi. Herkesi ODTÜ ormanını savunmaya çağırıyoruz' mesajı ile paylaşıldı. Söz konusu videonun altına çok sayıda kullanıcı yorum yaptı.

BELEDİYE: ODTÜ ARAZİSİ DEĞİL

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından tartışmalar üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi: "Çalışma yapılan bölge ODTÜ arazisi değildir. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hiçbir iş makinesi ODTÜ arazisi içinde değildir. Çalışma, Gölbaşı-Niğde otobanı bağlantı yolu için yapılmaktadır ve bu projede ODTÜ arazisi yer almamaktadır. ODTÜ arazisinden geçecek yol ile ilgili olarak mahkeme, 'kamu yararı gerekçesi' ile imar planının yürürlükte olduğuna karar vermiştir. İdare hukuku gereğince, mahkeme kararının derhal uygulanması gerekmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi, mahkeme kararlarıyla planları yürürlükte tutulmasına rağmen ODTÜ arazisinde yapılacak tünel çalışmasının iptali için çeşitli girişimlerde bulunmaktadır.

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Bu girişimler sonuç vermezse, 5 yıl önce kazı-dolgu çalışması tamamlanan, ağaç bulunmayan yol güzergahında ekolojik restorasyon yapılacak, mevcut durumda küçük bir kısmı bölünmüş olan ODTÜ arazisinin birleştirilmesi ve yolun alta alınarak ekolojik köprü kurulması suretiyle orman alanının birleştirilmesi hedeflenmektedir. Hal böyle iken, yalan haberler üreterek kamuoyunu yanlış yönlendiren kesimlerin amaçlarını yine kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz. ABB yönetiminin tüm rant projelerine karşı büyük bir mücadele verdiği bir dönemde, bu manipülatif haberlerden çıkar sağlamaya çalışan kesimlerin açıklamalarına itibar edilmemesini rica ediyoruz."

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
ODTÜ
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