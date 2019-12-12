HABER

Ankara Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan şirket işçilerinden eylem

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Önceki dönemde özel bir şirket aracılığıyla yürütülen yardım çalışmalarının kart sistemine dönüştürülmesi nedeniyle işlerine son verildiğini iddia eden 88 işçi, belediye önünde basın açıklaması yaptı

Ankara Büyükşehir Belediyesinin uygulaması nedeniyle işlerine son verildiğini belirten 88 şirket işçisi, belediye önünde tepkilerini dile getirdi.

Belediyenin önceki dönemde muhtaç vatandaşlara yönelik özel bir şirket aracılığıyla yürüttüğü yardım faaliyetlerini kart sistemine dönüştürmesi nedeniyle işlerine son verildiğini iddia eden işçiler, ellerinde asgari ücret aldıklarını gösteren maaş bordrosu ve işsiz kalan personelin isim listesiyle belediye önünde toplanarak, yeniden işe alınma talebinde bulundu.

İşçiler adına konuşan Metin Yercer, il genelinde gıda yardımlarının kartla dağıtılmaya başlamasının ardından işsiz kaldıklarını belirtti.

Bağlı bulundukları şirketin hiçbir bilgi vermeden kendilerini işten çıkardığını öne süren Yercer, sadece ekmek parası peşinde olduklarını, aileleriyle mağduriyet yaşadıklarını ve işlerine yeniden kavuşmak istediklerini söyledi.

Uzun zamandır belediye adına çalıştıklarını ifade eden İbrahim Işıktaş ise Ankara'nın farklı noktalarına yardımlar yaptıklarını ve maaşlarının iddia edildiği gibi 10 bin lira olmadığını vurgulayarak, "Asgari ücretle çalışıyorduk. İşten çıkarılınca zor durumda kaldık. Belediyenin ve çalıştığımız şirketin kararını yeniden gözden geçirmesini istiyoruz." diye konuştu.

İşçiler, açıklamanın ardından belediyeden ayrıldı.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
Antalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalıAntalya Valisi: Halkın 'yeter artık' dememesi için turizm ekonomisi paylaşılmalı
Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2)Çikolata yerken ölen Mert'in ailesi, üretici firmadan şikâyetçi olacak (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
88 işçi Ankara Büyükşehir Belediyesi işten çıkarılma

En Çok Okunan Haberler

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.