Ankara Büyükşehir Belediyesinden Mansur Yavaş açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugünden itibaren izne ayrılıyor. Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Mansur Yavaş ile ilgili açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesinden geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından (bugün) itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ABB Başkanı Sn. @mansuryavas06, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sn. Başkan yarından itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur. — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) July 5, 2022



