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Ankara Büyükşehir Belediyesinden Mansur Yavaş açıklaması

06.07.2022 07:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, izne ayrılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada Mansur Yavaş'ın bugünden itibaren 10 gün izin yapacağı belirtildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Mansur Yavaş açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugünden itibaren izne ayrılıyor. Göreve geldiği günden bu yana 3 yılda toplam 19 gün izin yapan Mansur Yavaş ile ilgili açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesinden geldi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan 2019 tarihinden bugüne dek toplam 19 gün izin kullanmıştır. Sayın Başkan yarından (bugün) itibaren 10 günlük izne ayrılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”


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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş ankara büyükşehir belediye başkanı
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
keşke emekçinin zammını verip öyle izine çıksaydın başkan..7 aydır zam vermedin
yav istifa et CHP den kur ekibini kur yeni partini alırsın bu seçimleri
hakkıdır yapacak tabi

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