Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı: Soruşturmaya yer yok

Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı Ali Ç, eski bakan Ali Babacan'ın, bakanlık yaptığı dönemlerde bürokrat atamalarında FETÖ/PDY üyelerine öncelik verdiği ve örgüte bilerek, isteyerek yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ali Ç, Babacan'ın danışman olarak yanına aldığı kişilerin FETÖ/PDY üyesi olduğunu iddia etti.

Şikayet üzerine inceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçinin ifadesindeki anlatımların soyut olduğunu, bu nedenle Ali Babacan hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi. (DHA)



