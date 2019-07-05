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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı: Soruşturmaya yer yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 19:21 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakanlığı döneminde FETÖ/PDY'ye yardım ettiği yönündeki şikayetle ilgili, eski bakan Ali Babacan hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Ali Babacan kararı: Soruşturmaya yer yok

Eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı Ali Ç, eski bakan Ali Babacan'ın, bakanlık yaptığı dönemlerde bürokrat atamalarında FETÖ/PDY üyelerine öncelik verdiği ve örgüte bilerek, isteyerek yardım ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Ali Ç, Babacan'ın danışman olarak yanına aldığı kişilerin FETÖ/PDY üyesi olduğunu iddia etti.

Şikayet üzerine inceleme başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şikayetçinin ifadesindeki anlatımların soyut olduğunu, bu nedenle Ali Babacan hakkında soruşturmaya yer olmadığı kararı verdi. (DHA)

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