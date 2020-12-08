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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgü

08.12.2020 08:56 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ’nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4’ü GATA’da olmak üzere) 14’ü aktif görevde, 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6’sı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca verilen talimata istinaden Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce ortaklaşa yapılan çalışmalar neticesinde, FETÖ’nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak, FETÖ’nün örgüt mensupları arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve bu şekilde tespit edilen şüphelilerin FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen, daha önce GATA bünyesinde görev yapan/görev yapmış (4’ü GATA’da olmak üzere) 14’ü aktif görevde, 2’si emekli, 1’i istifa etmiş, 14’ü ihraç olmak üzere 31 doktor, 6’sı ‘mahrem imam’ toplam 37 şüpheli hakkında, gözaltı kararı verildi.

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