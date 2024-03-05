Ankara'da 2 terör örgütü için harekete geçildi! Sözde 'Gençlik Yapılanması', KPSS soruları...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kara Kuvvetleri Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, Ankara’da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanmak suretiyle sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen; daha önce ilişiği kesilmiş 2‘si subay, 1’i astsubay, 12’si askeri öğrenci, 2’si mahrem toplam 17 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

Öte yandan PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüttükleri, terör örgütünün sözde ‘Gençlik Yapılanması’ içerisinde ‘Demokratik Öğrenci Meclisi’ altında ilimizde eylem ve faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitler yapılan 19 şüpheli hakkında da gözaltı kararı alındı.

Her iki soruşturma kapsamında toplam 36 şüphelinin Ankara merkezli 12 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





