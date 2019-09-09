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Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 04:34 | Son Güncelleme

Ankara'da bir binaya çarptıktan sonra yan yatan panelvanın sürücüsü yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Y.Ç. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da apartmana çarpan araç yan yattı!

Başkent Ankara'da bir binaya çarptıktan sonra yan yatan panelvanın sürücüsü yaralandı.

Keçiören ilçesinde, Nevşehir Caddesi'nden Seval Caddesi'ne doğru giden 06 BL 4381 plakalı panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bir apartmanın duvarına çarptıktan sonra yan yattı.

Aracın çarptığı Umut Apartmanı'nda ufak çaplı hasar oluşurken, bina sakinleri ise kısa süreli korku yaşadı.

Kazada yaralanan sürücü Y.Ç. ise 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. (AA)

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Ankara trafik kazası

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