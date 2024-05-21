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Parası olmayana ücretsiz yardımcı oluyor! Vatandaşlar hizmetten memnun: Hastane randevusu almak isteyen onun kapısını çalıyor

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
21.05.2024 09:08
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İnternetten hastane randevusu almak birçok konuda yaşamı kolaylaştırsa da bazı vatandaşlar içinse durum tam tersi. Özellikle yaşlı vatandaşlar Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) kullanmakta zorlanırken; fatura ödeme merkezlerinden yardım talep ediyor. İki yıldır yaşlılara yardımcı olduğunu belirten fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu, "Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil" diye konuştu.

Parası olmayana ücretsiz yardımcı oluyor! Vatandaşlar hizmetten memnun: Hastane randevusu almak isteyen onun kapısını çalıyor

İzmir'de internet kullanımı bilmeyen veya kullanmakta güçlük çeken ancak hastaneden randevu almak isteyen vatandaşlar, fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu'nun kapısını çalıyor. Genellikle yaşlıların kendisine geldiğini söyleyen Şerifoğlu hizmeti yerine göre parasız da sunuyor.

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“GENELDE YAŞLI İNSANLAR GELİYOR”

İzmir Bornova’da yıllardır fatura ödeme merkezi işleten Rahim Şerifoğlu, 2 yıldır ise iş yerindeki bilgisayar aracılığıyla internet kullanımını bilmeyen yaşlı vatandaşların hastane randevularını alıyor.

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İşlemleri E-Devlet üzerinden yaptığını ifade eden Şerifoğlu, “Genelde yaşlı insanlar geliyor. Onlara yardımcı olmak amacıyla yapıyorum. Parası olan 10 TL veriyor, yoksa zaten sorun değil. İnterneti kullanmayı bilmeyenler var. Herkes bunu yapamaz zaten. İnterneti kullanmasını bilmesi, E-Devlet'i açması, randevu saatlerini bilmesi, randevu iptal etmeyi bilmesi lazım. 24 yıldır fatura ödeme merkezini işletiyorum, randevu alma işini de 2 yıldır yapıyorum” dedi.

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VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Randevu almak için fatura ödeme merkezine geldiğini belirten 57 yaşındaki Şaban Karaali, “İnternetten randevu almayı bilmediğim için Rahim arkadaşıma geldim. Kendisi bize yardımcı oluyor. Yaklaşık 6 aydır ihtiyaç olduğu zaman randevu almak için buraya geliyorum. Dermatoloji bölümü için bakmıştık ama orada yoğunluk olduğu için randevu oluşturamadık” ifadelerini kullandı.

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63 yaşındaki Ramazan Mert Türk ise, “3 hafta önce olduğum katarakt ameliyatının randevusunu buradan almıştım. Bugün de kontrole gideceğim için hastane çıktısı aldım” diye konuştu.

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(İHA)

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