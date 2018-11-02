Ankara'da asker uğurlama konvoyunda kaza: 6 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Etimesgut ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, asker uğurlamak için araç konvoyu yapan şahıslar, Bağlıca Bulvarı’nın Söğütözü istikametinde yapım çalışması nedeniyle yolun trafiğe kapatılan kısmında durarak, oyun havası oynamaya başladı.
Bu esnada bulvar üzerinde seyreden 09 R 0053 plakalı otomobil, sürücüsü A.G.’nin yolunu şaşırması sonucu trafik işaretlerini yıkarak kalabalığın arasına daldı. Feci kaza nedeniyle, asker eğlencesi yapan F.B., R.Ç., O.Ü., E.Ü. ile 09 R 0053 plakalı otomobilin sürücüsü A.G. ve yolcusu N.A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine noktaya çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Hızla yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulanslarla çevre hastanelere sevk edilen yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle araçtan kopan parçalar ve cam kırıkları bulvar üzerine saçıldı. Çevre güvenliği alan polis ekipleri, kaza yerini şerit çekerek kapattı. Daha sonra bölgeye gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri, araçlar ve yol üzerinde çalışma yaptı. Polisin kaza hakkında incelemesi sürüyor.
(İHA)
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