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  4. Ankara'da borç- alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldü

Ankara'da borç- alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldü

25.03.2021 02:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada vücuduna 6 mermi isabet eden Akın Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ankara'da borç- alacak kavgasında 6 merminin isabet ettiği kişi öldü

Olay, öğleden sonra Yenimahalle ilçesini bağlı Pamuklar Mahallesi, Seval Caddesi'nde meydana geldi.

BELİNDEKİ TABANCAYI ÇIKARIP KURŞUN YAĞDIRDI

İddiaya göre, borç- alacak meselesi nedeniyle bir araya gelen 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, kimliği belirsiz bir kişi, belindeki tabancayı çıkartıp, Akın Ç.'ye ateş açtı.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Akın Ç. kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna 6 mermi eden Akın Ç., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Akın Ç., doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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Ankara silahlı saldırı

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