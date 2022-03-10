Ankara'da bugün minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Mansur Yavaş ne açıkladı? Ankara'da minibüsler çalışıyor mu? 10 Mart 2022 Perşembe

Ankara'da bugün minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Vatandaşlar bunun üzerine Ankara'da bugün minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Mansur Yavaş ne açıkladı? Ankara'da minibüsler çalışıyor mu? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. 10 Mart 2022 Perşembe günü başkentte toplu ulaşımda son durum ayrıntılar haberimizde.

ANKARA'DA BUGÜN MİNİBÜS VE OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI? 10 MART 2022 PERŞEMBE

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada özel toplu taşımanın 10 Mart Perşembe (bugün) itibari ile akaryakıt fiyatlarının yaşattığı ekonomik zorluklar sebebiyle hizmetlerini sürdüremeyeceğini açıkladı.

MANSUR YAVAŞ NE AÇIKLADI?

Mansur Yavaş, vatandaşların mağdur olmaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarının seferber edileceğini ifade etti.

İşte Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş tarafından yapılan açıklama:

"Ankara'da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

ANKARA'DA MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR MU? 10 MART 2022 PERŞEMBE

Ankara'da 10 Mart Perşembe günü özel halk otobüsü ve dolmuş esnafı artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle trafiğe çıkmama kararı aldı.

