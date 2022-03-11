Ankara'da bugün minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Mansur Yavaş ne açıkladı? Ankara'da minibüsler çalışıyor mu? 11 Mart 2022 Cuma

Ankara'da bugün minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün dikkat çeken bir açıklamada bulunmuştu. Ankara'da toplu ulaşım ücretlerine zam yapılmadığı gerekçesiyle özel halk otobüsü ve minibüsçü esnafı kontak kapatmıştı. Vatandaşlar bunun üzerine Ankara'da bugün minibüs ve otobüsler çalışacak mı? Mansur Yavaş ne açıkladı? Ankara'da minibüsler çalışıyor mu? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. 11 Mart 2022 Cuma günü başkentte toplu ulaşımda son durum ayrıntılar haberimizde.

ANKARA'DA BUGÜN MİNİBÜS VE OTOBÜSLER ÇALIŞACAK MI? 11 MART 2022 CUMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş dün yaptığı açıklamada özel toplu taşımanın 10 Mart Perşembe günü akaryakıt fiyatlarının yaşattığı ekonomik zorluklar sebebiyle hizmetlerini sürdüremeyeceğini ve kontak kapatacaklarını ifade etmişti.

Mansur Yavaş, vatandaşların mağdur olmaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarının seferber edileceğini ifade belirtmiş ve açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

"Ankara'da hizmet veren özel halk otobüsü ve dolmuşçu esnafı, yaşanılan ekonomik zorluklar ve artan akaryakıt maliyeti karşısında ulaşım bedelinin en az 8 lira olmasını talep etmektedir. Özel toplu taşıma esnafları ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği ücretsiz taşıma bedelinin de Belediyemiz tarafından karşılanmasını talep etmektedir. Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de Belediyemizin karşılaması mümkün değildir. Özel toplu taşıma esnafı, bu koşullarda 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren hizmetlerine devam edemeyeceklerini bildirmiştir. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi için Belediyemizin tüm imkanları seferber edilecektir. Yine de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için çözüm üretilene kadar, imkanları varsa özel araçlarını tercih etmelerinin uygun olacağını düşünmekteyiz. Şunun bilinmesini isterim ki artan akaryakıt maliyetleri karşısında vatandaşlarımızın da esnafımızın da mağdur edilmeyeceği çözüm üretme çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, daha sonra yaptığı açıklamada ise, şoförlerin taleplerini kabul ettiğini ve çalışmaya başladıklarını duyurdu.

MANSUR YAVAŞ NE AÇIKLADI?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ankara'da özel toplu taşıma esnafımız, bugün yaptığımız açıklamadaki çözüm önerilerimizi kabul ederek tekrardan çalışmaya başladılar. Çözüm odaklı belediyecilik anlayışımızla esnafımızın ve vatandaşımızın daima yanlarında olmaya devam edeceğiz"

ANKARA'DA MİNİBÜSLER ÇALIŞIYOR MU? 11 MART 2022 CUMA

Ankara'da dün yaşanan sorunun ardından 11 Mart Cuma günü özel halk otobüsü ve dolmuş esnafı çalışmaya başladı.

