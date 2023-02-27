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Ankara'da büyük su kesintisi! 4 ilçe susuz kalacak! İşte 27 Şubat 2023 ASKİ su kesinti listesi...

27.02.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da gerçekleşecek su kesintilerine ilişkin son dakika açıklaması ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak?" gibi soruları araştırıyor. Duyuruya göre Sincan, Beypazarı, Çankaya ve Gölbaşı'nda su kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...

Ankara'da büyük su kesintisi! 4 ilçe susuz kalacak! İşte 27 Şubat 2023 ASKİ su kesinti listesi...

Ankara'da birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. ASKİ'den yapılan açıklamanın detayları merak konusu oldu. Ankara'nın 25 ilçesinde planlı su kesintisi bilgileri ile ilgili araştırma yapılıyor. İşte 27 Şubat 2023 Pazartesi ASKİ su kesintisi listesi...

ANKARALILAR DİKKAR! SAATLERCE GELEMEYECEK

Ankara'daki su kesintisi ile ilgili ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yazılı açıklamada bulunuldu.

ASKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

SİNCAN

"Arıza Tarihi: 27.02.2023 02:00:00
Tamir Tarihi: 27.02.2023 17:00:00
Detay: Temelli Cumhuriyet Mahallesi Ceylan Caddesi içerisinde meydana gelen dağıtım şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.
Etkilenen Yerler: Hürriyet Mahallesi Gazi Mahallesi'nin bir kısmı Cumhuriyet Mahallesi'nin bir kısmı

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 27.02.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.02.2023 12:30:00
Detay: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİNDE ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR
Etkilenen Yerler: BEYPAZARI İLÇESİ HACIKARA MAHALLESİ ŞEHİT SADIK EKİZ CADDESİ VE HACIKARA MAHALLESİNİN BİR KISMI

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 27.02.2023 08:00:00
Tamir Tarihi: 27.02.2023 17:00:00
Detay: ATEŞ İNŞAAT FİRMASI TARAFINDAN ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ LODUMLU REKREASYON ALANI İÇERİSİNDE YAPILAN ÇALIŞMALARDA PİSSU VE YAĞMURSUYU HATLARI İLE ÇAKIŞAN Q200'LÜK İÇMESUYU HATTI DEPLASESİ İÇİN SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR.
Etkilenen Yerler: ÇANKAYA İLÇESİ MUTLUKENT MAHALLESİ BEYSUKENT SİTESİ, EN PARK SİTESİ, AMETİST BLOKLARI VE CİVARI

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 27.02.2023 09:00:00
Tamir Tarihi: 20.02.2023 14:00:00
Detay: Gölbaşı ilçesi ballıkpınar mahallesi ballık pınar caddesinde @ 160 HDPE borudaki arıza nedeniyle 27/02/2023 saat 09:00 ile 14:00 arasında su kesintisi yapılacak
Etkilenen Yerler: Ballıkpınar mahallesinin bir kısmı."

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Ankara’da su kesintisi yaşanacak olan ilçelere aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

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