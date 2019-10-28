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Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 10:24 | Son Güncelleme

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü ile iltisaklı oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 20 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ ile iltisaklı 20 şüphelinin Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edildi.

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde Ankara'daki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 20 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri belirtildi.

Kaynak: AA

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DEAŞ Ankara

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
he yaw böyle haberlere devam edin halkin ekonomik SIKINTILARINI dile getirmemek icin her gün yeni gündem yaratin halk nasil olsa nefes alip veriyor gerisi önemli degil.
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