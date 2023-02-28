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Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı! Halk inanamadı: ‘Yok canım olur mu öyle şey! Şok oldum inanın…’

28.02.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da fay hattı var mı? Deprem riskinin en az olduğu düşünülen Ankara’da da diri bir fay hattı olduğu ortaya çıktı. Dikkat çeken bir başka detay da o fay hattının yeni bir yerleşim yerinden geçiyor olması ve o hat üzerinde çok ama çok kritik yapılar bulunması oldu. İşte Bağlıca’dan Yapracık’a kadar uzanan Ankara’daki o fay hattı ile ilgili detaylar…

Ankara’da diri bir fay olduğu ortaya çıktı! Halk inanamadı: ‘Yok canım olur mu öyle şey! Şok oldum inanın…’

Türkiye 6 Şubat’ta yaşadığı Kahramanmaraş depremleri sonrasında hala beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Depremin vurmadığı kentlerde de herkes bulunduğu yerlerde fay olup olmadığını inceliyor.

Başkent Ankara deprem açısından en risksiz yerlerden biri olarak gösteriliyordu ancak Maden Tetkik Arama Kurumu’nun diri fay haritasına göre durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Ankara’da Bağlıca’dan Yapracık’a doğru uzanan bir fay var. Haritada dikkat çeken ise Ankara ve çevresinde fayı simgeleyen sadece tek bir çizgi olması.

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Bağlıca’dan Yapracık’a kadar uzandığı görülen fayın olduğu bölgede; Ümitköy, Yaşamkent, Konutkent ve Koru semtleri yakın çevrede Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT)’nın Kale adı verilen yeni binası ile Genelkurmay Başkanlığı’na ev sahipliğini yapacak inşaat da yer alıyor.

ŞÜPHELİ OLARAK İŞARETLENMİŞ!

Dikkat çeken bir başka detay da fay haritada ‘kuvaterner’ olarak işaretlenmiş ‘kuvaterner’ demek ise fayın şüpheli olduğu anlamına geliyor.

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HALK İNANAMADI! ‘YOK CANIM OLUR MU ÖYLE ŞEY’

Bölgede yaşayan halk ise Show Haber muhabirlerine şu açıklamalarda bulundu:

  • Yok canım olur mu öyle bir şey! Şok oldum inanın güveniyorduk Ankara’ya. Biz Haymana’da olduğunu biliyorduk fay hattının

  • Aktif fay mı çıkmış? Evimizi sağlam diye biliyoruz. Bağlıca genelde villa bölgesi iki katlı yapıların çok olduğu bir bölge çok katlı binalar yeni yapılanlar.

  • Fay hattının geçtiğini söylüyorlar. Bursa’ya taşınmayı düşünüyorum. Oradaki evim çok sağlam çünkü.


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Anahtar Kelimeler:
deprem Ankara fay hattı

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