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Ankara'da dolmuş ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 13:10 | Son Güncelleme

Başkent Ankara'da dolmuş ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Ankara'daki kaza, saat 11.00 sıralarında Yenimahalle ilçesindeki Özevler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İvedik Caddesi üzerinde seyreden S.K. yönetimindeki 06 J 0465 plakalı dolmuş, cadde üzerindeki bir benzinlikten çıkan yabancı plakalı otomobile yandan çarptı. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği dolmuş, yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.

10 YARALI

Kazayı gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye erleri de araçta sıkışan otomobil sürücüsünü kurtarmak için çalışmalara başladı. Kaza neticesinde yaralanan dolmuşta bulunan 9 kişi ile otomobil sürücüsü tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Ankara Kaza Dolmuş

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