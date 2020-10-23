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  4. Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 14:37 | Son Güncelleme

Ankara'da seyir halindeki kamyonetin kasasında devrilen iki oksijen tüpü, şiddetli basınçla füze gibi sağa sola fırladı. Olayda 1 kişini yaralanırken 1 iş yeri de hasar gördü.

Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! Oksijen tüpleri füze gibi fırladı

Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi’nde (OSTİM) meydana gelen olayda, caddeye hızla çıkan kamyonetin kasasındaki oksijen tüpleri devrilip yere düştü. Caddeye saçılarak vanası kırılan iki tüp, şiddetli basınçla füze gibi etrafa fırladı. Tüplerden birisi araçların altından geçip iş yerinin önündeki araca binmeye çalışan Necla Salkın’ın bacağına isabet etti, diğeri ise başka bir iş yerinin 2’nci kattaki camını kırıp içeriye girdi. Şans eseri hafif yaralanan Necla Salkın, hastaneye kaldırılırken, oksijen tüplerinin fırlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

'200-300 METRE UZAKTAN ADETA BİR FÜZE GİBİ GELDİ'

İş yeri hasar gören Seyfi Abacı, oksijen tüpünün 200-300 metre uzaktan adeta bir füze gibi gelip iş yerlerinin camına geldiğini söyledi. Abacı, "Dikkatsizliğin bedelini şükürler olsun can kaybı olmadan mal kaybı ile ödedik. Önlem alınmadığı müddetçe bu tarz kazalar oluyor. Korktuk, sesten dolayı patlama olduğunu düşündük. Dışarı çıktığımızda 1,5 metre boyunda oksijen tüpünü görüyorsunuz. Ölümcül bir kaza olmadığına ne kadar şükretsek az. 'İş sağlığı', 'iş güvenliği' boşuna denilmiyor. Tedbirler alınmadığı müddetçe bu tarz kazalar olmaya devam eder. Bu tarz tüpler büyük, bunların kamyonet kasasında taşınırken dikkatli olunması lazım. Daha büyük önlemler alınacaksa tüpçülerin farklı bir sanayide olmaları gerekiyor" dedi.

'BÜYÜK BİR FACİA ATLATTIK'

Olayda personellerinden Necla Salkın yaralanan Ahmet Tufan ise sürücünün sokağı süratli döndüğü için tüplerin devrildiğini belirterek, düşen tüplerin oksijen kaçağından dolayı sağa sola savrulduğunu anlattı. Tüplerin bir tanesinin çay molasında olan çalışanına belirten Tufan, "Büyük bir facia atlattık. Düşen tüp eğer yağ ile mazot ile temas halinde olsaydı burası havaya uçardı. Şikayetçi olacağız. Bunun tedbirinin alınması lazım" diye konuştu.

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