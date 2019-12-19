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Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 08:17 | Son Güncelleme

Ankara'da, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sırasında araçtan fırlayıp, dorsenin altında kalan TIR şoförü, yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda Ankara Çevre Yolu'na 200 metre mesafede meydana geldi. Plastik kasa yüklü Mustafa Seferoğlu (36) yönetimindeki TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kaza sırasında Seferoğlu, TIR'dan düşüp, dorsenin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Seferoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOMOBİLLER, PLASTİK KASALARA ÇARPTI

Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak, geçen araçları yavaşlattı. Ancak yoldan geçen iki otomobil, sürücülerinin siste işaretleri fark etmemesi sonucu TIR'dan dökülen plastik kasalara çarptı. Her iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Aydın Kılıçarslan yönetimindeki otomobilin yaptığı kaza anı, kameraya yansıdı.

TIR şoförü Mustafa Seferoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

(DHA)

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Ankara Pursaklar Kaza trafik kazası

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
120 ile giderseniz olacagı bu
Araçtan fırladı diyor emniyet kemeri takılı olsaydı çıkmazdı araçtan demek istiyor
Dün ankarada aşırı sis vardı bunun hızla alakası yok dursan duramıyorsun gitsen gidemiyorsun tabela yol hiç bir şey görünmüyordu
allah rahmet eylesin emniyet kemerini takalım lütfen
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