Ankara'da feci kaza! TIR, aydınlatma direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

Kaza, saat 02.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Anadolu Bulvarı'nda Ankara Çevre Yolu'na 200 metre mesafede meydana geldi. Plastik kasa yüklü Mustafa Seferoğlu (36) yönetimindeki TIR, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, refüje çıkıp, aydınlatma direğine çarptı. Kaza sırasında Seferoğlu, TIR'dan düşüp, dorsenin altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Seferoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

OTOMOBİLLER, PLASTİK KASALARA ÇARPTI

Polis ekipleri, yol üzerinde işaretleme yaparak, geçen araçları yavaşlattı. Ancak yoldan geçen iki otomobil, sürücülerinin siste işaretleri fark etmemesi sonucu TIR'dan dökülen plastik kasalara çarptı. Her iki otomobilde de maddi hasar oluştu. Aydın Kılıçarslan yönetimindeki otomobilin yaptığı kaza anı, kameraya yansıdı.

TIR şoförü Mustafa Seferoğlu'nun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

(DHA)

