HABER

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 14:21 | Son Güncelleme

Ankara’da kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde CHP kortejinde polis ve partililer arasında arbede çıktı. Yaşanan gerginlik kısa sürede sona erdi, kortej yürüyüşünü sürdürdü.

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Başkentte 1 Mayıs kutlamaları sürüyor. Başta işçiler olmak üzere, sivil toplum kuruşları, siyasi partiler ve vatandaşlar, Tandoğan Meydanındaki kutlamalara katıldı. Kızılay Meydanından, Tandoğan Meydanına yürümek isteyen gruplar önce geniş güvenlik önlemleri altında kortejin yürüyeceği Gazi Mustafa Kemal (GKM) Bulvarı üzerinde arama noktalarından geçirilerek bulvara alındı. Özel Harekat polisleri de meydanda kuş uçurmadı. Kızılay meydanından Tandoğan istikametine ise trafik kapatıldı.

CHP'LİLERLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK

Kızılay Meydanından Tandoğan istikametine giden CHP kortejinde 1 Mayıs kutlamalarına katılan vatandaşlarla polis arasında arbede çıktı. Arbedenin kortej yürüyüşünün nizami şekilde sağlanamadığından dolayı çıktığı öğrenildi. Yaşanan gerginlik korteje katılan sağ duyulu vatandaşlar tarafından engellendi. Olay büyümeden kortej yürüyüşe kaldığı yerden devam etti.

Kısa süreli yaşanan gerginliğin ardından Tandoğan Meydanına ulaşıldı.

(İHA)

PARTNERİşte gece hayatının merkezi!İşte gece hayatının merkezi!
Trabzon’da, 1 Mayıs coşkusuTrabzon’da, 1 Mayıs coşkusu
Türk-İş'in, İzmit'teki 1 Mayıs kutlamasına binlerce kişi katıldı (2)Türk-İş'in, İzmit'teki 1 Mayıs kutlamasına binlerce kişi katıldı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 Mayıs Ankara CHP

En Çok Okunan Haberler

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

İşçi Bayramını kutlamaya giden işçiler kaza yaptı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Resmi Gazete'de yayımlandı! Bankada parası olanlar dikkat

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Meclis'te sandalye dağılımı değişti!

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Peş peşe açıklamalar geliyor! İttifakta kriz mi var?

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Yanal'dan Fenerbahçe iddiası

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

Maduro: Darbe girişimi cezasız kalmayacak!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

MLKP terör örgütü mensubu Azimet Ceyhan yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

Korkutan açıklama: Evleri yutabilir

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da son dakika terör operasyonu!

Diyarbakır'da sıcak temas! 2 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'a hava harekatı

Kuzey Irak'a hava harekatı

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

Mermer ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti!

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

1 Mayıs'ta 'Antikapitalist Müslümanlar' dan gıyabi cenaze namazı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

Güzeller iki mevsimi bir arada yaşadı

DEAŞ'a nisan ayında ağır darbe!

DEAŞ'a nisan ayında ağır darbe!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.