Ankara'da güpegündüz vurgun! 1 saatte ailenin 15 yıllık birikimi yok oldu!

Milliyet'ten Paşa Alyurt'un haberine göre olay Polatlı Gülveren Mahallesi'nde Fehmi Koç ailesine ait üç katlı bir apartmanda meydana geldi. Ailesiyle birlikte Ankara merkezine bir nişan davetine giden Koç ailesi eve döndüğünde şok tabloyla karşı karşıya kaldı. Nişanda bir saat durduktan sonra evlerine döndüklerinde karşılaştıkları tablo karşısında ne yapacaklarını şaşıran Koç ailesi durumu hemen polise bildirdi. Evlerinde gizli bölmelerde yer alan altın ve para olmak üzere iki ayrı kasanın delik deşik olduğunu gören aile 15 yıllık birikimlerinin ortadan kaybolduğunu gördü.

OĞLUNUN DÜĞÜN VE EV PARASI GİTTİ

Olaya ilişkin Milliyet'e konuşan Koç ailesinin yeğeni Cengiz Çakır, "Birinci katın arka bölümünden girmişler. İkinci katta kasa olduğunu biliyorlarmış. Oradaki gizli bölmeden kasaları çıkarmışlar. Kasayı delik deşik etmişler. Yüklü miktarda altın ve ziynet eşyasıyla para almışlar. 370 bin lira değerinde altın ve ziynet eşyasını almışlar. Bunun yanı sıra para kasasında da ABD Dolar'ı ve Türk lirası olmak üzere toplam değeri 600 bin lirayı bulan para çalmışlar. Anlayacağınız, yaklaşık 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyaları yok oldu. Ziynet eşyalarının içerisinde bilezikler, çeyrek, gram, yarım ve tam altın var. Yengem bu altınları 29 yaşında bekar bir oğlu var, onun düğünü için saklıyordu. 15 yıllık birimleri şu anda sıfırlandı. Evlerinde yaptıkları tüm birikim sıfırlandı" dedi.