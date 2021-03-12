Ankara'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi paylaştı

Adana, Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Aydın, Bayburt gibi orta riskli iller kategorisinde yer alan Ankara için cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması yüksek riskli illerdeki gibi uygulanmıyor. Ankara’daki vatandaşlar, hafta sonu yine belli saatlerde dışarı çıkabiliyor…

ANKARA’DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Orta risk grubunda yer alan Ankara’da hafta sonları cumartesi ve pazar günü gündüz sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Hafta sonlarında orta ve düşük risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanıyor.

Ayrıca genelgede, ‘Düşük ve orta risk kategorisinde bulunan kentlerde, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.’ ifadesi paylaşıldı. Düşük ve orta risk kategorisinde bulunan kentlere girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması şartıyla yüzme havuzu, halı saha tesislerinin 09.00-19.00 saatlerinde çalışabileceği vurgulandı.

Orta ve düşük risk kategorisinde bulunan şehirlerde nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısının 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak şartıyla yapılabileceği belirtildi.