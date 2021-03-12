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Ankara'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi paylaştı

12.03.2021 16:27 | Son Güncelleme:
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Ankara'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi paylaştı

Koronavirüs salgını dönemlerinde alınan hafta sonu sokak kısıtlaması kararları, illerdeki vaka sayısına göre esnetildi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller belirlenerek, hafta sonu sokak kısıtlaması kararı alınıyor. Başkent Ankara’da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına dair bilgiler, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle paylaşıldı.

Adana, Afyonkarahisar, Bartın, Bursa, Aydın, Bayburt gibi orta riskli iller kategorisinde yer alan Ankara için cumartesi ve pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması yüksek riskli illerdeki gibi uygulanmıyor. Ankara’daki vatandaşlar, hafta sonu yine belli saatlerde dışarı çıkabiliyor…

ANKARA’DA HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMAK YASAK MI?

Orta risk grubunda yer alan Ankara’da hafta sonları cumartesi ve pazar günü gündüz sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Hafta sonlarında orta ve düşük risk grubunda bulunan kentlerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde uygulanıyor.

Ayrıca genelgede, ‘Düşük ve orta risk kategorisinde bulunan kentlerde, 65 yaş ve üstü vatandaşlarla ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.’ ifadesi paylaşıldı. Düşük ve orta risk kategorisinde bulunan kentlere girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması şartıyla yüzme havuzu, halı saha tesislerinin 09.00-19.00 saatlerinde çalışabileceği vurgulandı.

Ankara'da hafta sonu sokağa çıkmak yasak mı? İçişleri Bakanlığı genelgeyi paylaştıı

Orta ve düşük risk kategorisinde bulunan şehirlerde nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 metrekare alan ayırmak, katılımcı sayısının 100'ü geçmemek ve 1 saatle sınırlı olmak şartıyla yapılabileceği belirtildi.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla.

Düşük risk grubunda yer alan iller; Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller; Adıyaman, Aksaray, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Sinop, Tokat, Trabzon, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun.

Orta risk grubunda yer alan iller; Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Gaziantep, Hatay, Isparta, Manisa, Nevşehir, Sivas, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Tunceli, Yozgat.


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