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Ankara'da hastanede iğrenç olay! 'Perdeleri kapatıp özel bölgelerime dokundu'

30.03.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da bir hastanede hastasına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen doktor, tutuklandı. İfadesinde doktor kendisini 'Atakan' olarak tanıtmadığını ve cinsel saldırı ile taciz iddialarını kabul etmediğini söyledi.

Ankara'da hastanede iğrenç olay! 'Perdeleri kapatıp özel bölgelerime dokundu'

Ankara'da hastanede iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre görevli bir doktor, ameliyat sonrası ultrason çekilen alana gelip perdeleri kapatarak hastasının özel bölgelerine dokunup cinsel istismarda bulundu. Olay sonrası gözaltına alınan doktor, suçlamaları reddederken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'PERDELERİ KAPATARAK ÖZEL BÖLGELERİME DOKUNDU'

Alınan bilgiye göre G.K, 25 Mart'ta Ankara'da bir hastanede burun ameliyatı oldu. Ameliyatın ardından kendisini "Atakan" olarak tanıtan anestezi doktoru İsa Ö.K'nin ultrason çekilen alana gelip perdeleri kapatarak özel bölgelerine dokunduğunu ve cinsel istismarda bulunduğunu ileri süren G.K, doktordan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDI

Hastane polislerinin olay yerine yakın kamera görüntülerini izlemesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüpheli gözaltına alındı.

"KİMSEYE KENDİMİ ATAKAN OLARAK TANITMADIM"

Şüpheli İsa Ö.K, savcılık sorgusunda şu beyanda bulundu:

"Bir önceki hastaya bloğum başarılı olmadığı için bu hastayı pekiştirme amacıyla muayene ettim. Hastanın bu muayeneyi yaparken bilinci açıktı. Kendisine bilgilendirme yaptım. Yaptığım işlemleri de adım adım anlattım. Muayeneyi yaptığım alanda perdenin dışında pek çok insan vardı. Ayrıca ben muayene yaparken de hastanın yakını olan sağlık çalışanı içeri girip çıktı.

Hastanın ameliyatı sebebiyle bir komplikasyon gelişmeyecek olmasına rağmen önceki hastadaki bilgimi pekiştirmek için sadece cihaz ile sağ ve sol omuz bölgelerini kontrol ettim. Müşteki beni ismen tanır, kendinde telefon numaram vardır. Kimliğimi gizleme ihtimalim mevcut değildir. Ben kendimi kimseye Atakan olarak tanıtmadım. Sadece yolda yürüyorken mesai arkadaşım olan Atakan'ın ismini söylemiş olabilirim."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Bazı hastaların narkozun etkisiyle bu tür davranışlar sergileyebileceğini savunan İsa Ö.K, cinsel saldırı ve taciz iddialarını kabul etmediğini söyledi.

TUTUKLANDI

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheli, "kamu görevinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

KAYIT ALTINA ALINMAMIŞ

Tutuklama müzekkeresinde, şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin gerçekleştirmiş olduğu tıbbi müdahalenin gerekliliği hususunda yeterli bir açıklama ortaya koyamaması, yine şüphelinin ilgili tıbbi müdahale sonrasında yapmış olduğu tespit ve işlemleri herhangi bir şekilde kayda almayarak ve ismini Atakan olarak belirterek olay yerinden ayrılmış olması, olayda kuvvetli suç şüphesinin varlığını ortaya koymaktadır. Şüphelinin nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren CD izleme tutanağı içeriği, müşteki ile arasında önceye dayalı bir husumet bulunmaması ve bilgi sahibi şahısların anlatımları dikkate alındığında şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanmasının yetersiz kalacağı göz önüne alınarak tutuklanmasına hükmedilmiştir."

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Ankara
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