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Ankara'da inşaatın istinat duvarı çöktü, binalar boşaltıldı

08.08.2021 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Çubuk ilçesinde bir inşaatın fore kazıklar kullanılarak yapılan istinat duvarı çöktü, bitişikteki binalar boşaltıldı.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İlçeye bağlı Atatürk Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki M.I.’ye ait inşaatta fore kazıklar kullanılarak yapılan istinat duvarı, büyük bir gürültü ille çöktü. Gürültüyü duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve ASKİ ekipleri yönlendirildi. Olayın yaşandığı bulvarda güvenlik önlemi alan ekipler, inşaatın bitişiğindeki binalarda yaşayanları da tedbir amaçlı tahliye etti.

"CAN KAYBI YOK"

Öte yandan olay yerine gelen Çubuk Belediye Başkanı Av. Baki Demirbaş ise olay yerine gelerek yetkililerden olay ile ilgili bilgi aldı. Yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Demirbaş, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin hızla çalışmaya başladığını kaydeden Başkan Demirbaş, “Çok şükür can kaybı yok. O anda yoldan araç geçişi olmaması büyük bir şans. Ekipler çalışıyor, kısa sürede mağduriyetler giderilecektir” ifadesini kullandı. Yok trafiğe kapatılırken bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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