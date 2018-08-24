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Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 20:13 | Son Güncelleme

Ankara'da bir kafeye gerçekleştirilen silahlı saldırıda 1'i kafe müdürü 2 kişi yaralandı.

Ankara'da kafeye silahlı saldırı: Yaralılar var

Olay, saat 18.30 sıralarında Çankaya ilçesindeki Kavaklıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi, Bestekar Sokak'taki bir kafeye girdi. Şahısların kafeye girmesinden kısa bir süre sonra silah sesleri duyuldu. Burada kafe müdürü Anıl Y.'yi silahla yaralayan şahıslar, kafeden çıkmaları sırasında dışarıda bulunan vale Aydın D.'ye de ateş etti. Aydın D.'yi de silahla yaralayan saldırganlar, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Yaralıların yardımına koşan sağlık ekipleri, şahısların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, tedavileri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Olay yerine şerit çekerek kapatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurdu. Kaçan zanlıların eşkal bilgilerini alan polis, şahısların yakalanması için alarm durumuna geçti. Olay yeri inceleme polisleri ise etraftaki deliller üzerine çalışma yaptı.

ANKARA

Görgü şahidi vatandaşlar, saldırının ardından 2 kişinin ellerinde silahla Akay Kavşağı istikametine doğru kaçtığını gördüklerini söyledi.

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Ankara kafe silahlı saldırı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
KAFE MÜDÜRÜ NE Kİ??
ne cafe müdürü, kendilerine ünvan verdiriyorlar, ilkokul mezunu müdürmü olur?
Memlekette bir kafe furyası aldı gidiyor bu kadar basitmi bunları 100 metre arayla açmak yazık değilmi bu genç işsiz çocuklara nedir bunları bu kadar cazip hale getiren içeride neler oluyor kimler denetliyor tek mağrifet bunların sayısını artıkmakmı.
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