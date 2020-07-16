HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Ankara'da kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2020 17:45 | Son Güncelleme

Ankara Ayaş'ta kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı.

Ankara'da kahreden kaza! Aynı aileden 3 kişi öldü

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Ayaş karayolunda meydana geldi. Sivas'tan Bolu'ya giden Gül Erdem'in (47) kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Gül Erdem yaralanırken, annesi Bergüzar Dinçyılmaz (67), babası Cengiz Dinçyılmaz ve kızı Nisa Nur Erdem (22) olay yerinde hayatını kaybetti. Yoldan geçen vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gül Erdem olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

79cd677e153ab7e8d25ed6c332afc538

Hayatını kaybeden Dinçyılmaz çifti ile torunları Nisa Nur'un cenazesi de olay yerinde yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 40'a yükseldiVan Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 40'a yükseldi
AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?AÖF 2020 mezun olanların diplomaları ne zaman verilecek?

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı görevden alındı

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Perinçek'ten olay yaratan iddia:15 Temmuz gecesi SMS gönderildi

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Acun'la olan projelerini açıkladı! 'Nisa ile yaşadıklarımız...'

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Ev ve araba alım-satımında önemli gelişme! Çok ağır cezalar söz konusu...

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Sağlık Bakanlığı son verileri yayınladı! İki bölge alarm veriyor

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

Askeri birlikte koronavirüs alarmı! Sayı 449'a yükseldi

İlginizi Çekebilir

Malatya'da deprem!

Malatya'da deprem!

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

15 Temmuz’da İstanbul'da toplu taşıma bedava mı?

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce hayatını kurtardığı asker sıkmış

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı?

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

427 Mülki İdare Amirinin görev yeri değişti

Diğer Haberler
Karabük'te iki kez karantinaya alınan köyde hayat normale döndü

İki kez karantinaya alınmıştı! O köyde hayat normale döndü

Gece bekçisiyle firma sorumlusu arasında silahlı kavga!

Gece bekçisiyle firma sorumlusu arasında silahlı kavga!

Şoke eden görüntü! Evden cephanelik çıktı

Şoke eden görüntü! Evden cephanelik çıktı

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 40'a yükseldi

Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 40'a yükseldi

Eren Bülbül’ün adı Suriye’de yaşayacak

Eren Bülbül’ün adı Suriye’de yaşayacak

Kırıkkale'de asker uğurlamalarına kısıtlama getirildi

Bir ilde daha kısıtlama getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.