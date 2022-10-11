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Ankara'da kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

11.10.2022 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Sincan ilçesinde yabancı uyruklu kardeşler arasında çıkan kavgada kardeşlerden 1'i hayatını kaybederken, 1'i de yaralandı. Öte yandan olay yerinden kaçan 1 kişinin yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.

Ankara'da kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Sincan ilçesinde yabancı uyruklu 3 kardeş arasında çıkan kavgada biri hayatını kaybederken, biri de yaralandı.

BIÇAKLA KARDEŞİNE SALDIRDI

Olay, saat 19.30 sıralarında Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimlerini sağlayan Irak uyruklu 3 kardeş, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile ortanca kardeş Mustafa Alvahao, yanındaki bıçakla kardeşlerine saldırdı. Kardeşlerden Karfesi Hasan Alvahap boyun bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde can verirken, diğer kardeşi yaralı halde evden kaçmayı başardı.

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Kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Karfes, Hasan Alvagap'ı ambulansla Sincan Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis, kaçan Mustafa Alvahao'nın yakalanması için geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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"CESEDİ GÖRDÜM"

Olayı gören mahalle sakini Ersin İşler, "Yaklaşık 2 saat önce dışarı çıktım ve cesedi gördüm. O esnada polisler geldi. Polisler yaklaştırmadı ama kardeş olduklarını biliyoruz. 3 kişi arasında tartışma çıkmış evin içinde. Daha sonra tartışmada yaralanan biri dışarı çıkmış. O esnada çevredekiler fark etmiş" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kavga
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