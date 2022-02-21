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Ankara'da fuhuş çetesine operasyon! Katalog hazırlayıp müşteri aramışlar

21.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da, iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri çok sayıda yabancı uyruklu kadına, fotoğraflarının yer aldığı katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran 2'si kadın 5 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan evlerde tutulan 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte olayın detayları!

Ankara'da fuhuş çetesine operasyon! Katalog hazırlayıp müşteri aramışlar

Cep telefonuna kadınların bulunduğu katalogla birlikte beğendiği kadınla para karşılığında ilişkiye girebileceği mesajı gönderilen kişi emniyete ihbarda bulundu. Polisin yaptığı incelemede mesajın gönderildiği telefon numarasının, Ankara'da daha önce hakkında çok sayıda 'fuhşa aracılık etmek' suçundan işlem yapılan Malatya'da ikamet eden Birgül T.'ye ait olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in talimatıyla Birgül T.'nin telefonu teknik takibe alındı.

2 AYLIK TAKİPTE ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ BELİRLENDİ

Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu 5 kişilik fuhuş çetesi tespit edildi. Birgün T.'nin çetenin lideri olduğu, katalogları hazırlayarak müşteri bulduğu saptandı. 'Sabrina' kod adlı Kazakistan uyruklu Sakina D.'nin, Ukrayna, Rusya, Moldovya, Kazakistan gibi ülkelerle bağlantılarını kullanarak iş bulma vaadiyle çok sayıda kadını Ankara'ya getirdiği tespit edildi. Musa K. adlı şüphelinin kadınların oturum alma, konaklama ve benzeri işlerini hallettiği, şüpheliler Burhan E. ile Süleyman K.'nin kadınları fuhuş amacıyla istenilen adreslere götürüp getirdikleri belirlendi.

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12 KADIN KURTARILDI

Şüphelilere ve mağdur kadınların tutulduğu Ankara ve Malatya'daki evlere ait adresler tespit edildikten sonra geçen ocak ayında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan evlerde tutulan 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilere ait cep telefonlarının incelemesinde çok sayıda kadının fotoğraflarının bulunduğu katalog ele geçirildi. İletişim tespit tutanaklarında fuhuş karşılığında alınan paranın yarısının kadınlara verildiği, diğer kısmının da şüpheliler arasında paylaşıldığı belirlendi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin adından 15 Ocak'ta Ankara Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Birgül T., Sakina D. ve Musa K., 'fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarından tutuklandı; Burhan E. ile Süleyman K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çeteye yönelik soruşturma sürüyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara fuhuş
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