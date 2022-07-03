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  4. Ankara’da koca dehşeti! Kayınpederini öldürüp eşini yaraladı…

Ankara’da koca dehşeti! Kayınpederini öldürüp eşini yaraladı…

03.07.2022 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Akyurt ilçesinde koca dehşeti yaşandı. Fatih K. boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayıp, kayınpederini öldürdü. Çocuklarını anneden almak isteyen Fatih K., önce eşini yaraladı ardından kayınpederi müdahale etmek isteyince kalbinden bıçakladı. Olay yerinden kaçarken de kayınpederinin otomobiline zarar verdi.

Ankara’da koca dehşeti! Kayınpederini öldürüp eşini yaraladı…

Ankara'da Fatih K., boşanma aşamasında eşi Güleser K.'yı bıçakla yaralayıp, kayınpederi Gazi Akkaya'yı kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 20.30 sıralarında Akyurt ilçesi Yıldırım Mahallesi Karaçam Sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle boşanma aşamasında olan Güleser K., kısa süre önce babası Gazi Akkaya'nın evine yerleşti.

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Çocuklarını anneden almak isteyen Fatih K., kayınpederi Gazi Akkaya'nın oturduğu eve geldi. Fatih K. ile evdekiler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fatih K. eline aldığı bıçakla önce iki çocuğunun annesi Güleser K.'yı bacağından, daha sonra ise kayınpederi Gazi Akkaya'yı da kalbinden bıçakladı. Fatih K., olay yerinden kaçarken kayınpederine ait otomobile de zarar verdi.

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Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gazi Akkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Güler K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Fatih K., saklandığı evde yakalanıp gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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