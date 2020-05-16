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Ankara'da korkunç kaza! Daha 15 yaşındaydı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 01:50 | Son Güncelleme

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hamzalar Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ankara'da korkunç kaza! Daha 15 yaşındaydı...

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı Hamzalar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki İ. E.'ye Ahmet A.’nın kontrolündeki otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk belirlemelerine göre kaza anında hayatını kaybettiği belirlenen 15 yaşındaki İ. E., yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan genç kıza otomobiliyle çarpan sürücü Ahmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

(İHA)

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