Ankara'da korkutan olay! Seyir halindeki aracın tekerleği bir anda fırladı

Ankara’nın Keçiören ilçesinde seyir halindeki aracın arka sol tekerleği fırladı. Araç şaha kalktıktan sonra kaportasının üzerine düştü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile kendi etrafında daireler çizen araç, park halindeki bir araca çarparak durabildi. Yerinden çıkan sol tekerlek ise orta kaldırıma çarparak durdu. Kaza sonrası şok geçiren sürücüye çevre esnafı yardım etti. Kazada yaralı ve can kaybı yaşanmaması ise sevindirdi.

"SOL TEKERLER YERİNDEN ÇIKTIKTAN SONRA KARŞI ŞERİDE DOĞRU GİTTİ"

Kazaya tanık olan esnaf Serkan Karahan, “Kaza anında dükkanın önünde bulunuyordum. Araç hareket halindeyken sol tekerleği koptu ve arka tarafı şaha kalktı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki araca çarparak durabildi. Sol tekerlek yerinden çıktıktan sonra karşı şeride doğru gitti fakat kaldırıma çarparak yer değiştirdi. Can kaybının ve yaralının olmaması bizi sevindirdi” dedi.

Esnaf Barış Odabaş da, “Dükkanda otururken sesi duyduk ve dışarı çıktık. Seyir halindeyken arka sol tekerleği fırladı. Fırladıktan sonra araç ve tekerlek ayrı yönlere gitti. Sonrasında park halindeki araca çarparak durabildi. Araç içindeki eşyalar dışarı fırladı. Park halindeki aracın sahibiyle kendi aralarında anlaştılar. Son olarak aracı çekici ile götürdüler” diye konuştu.

(İHA)

