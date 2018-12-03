Ankara'da korkutan patlama sesi! Yaralılar var

Ankara'da bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir." denildi.

