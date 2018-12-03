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Ankara'da korkutan patlama sesi! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2018 19:06 | Son Güncelleme

Ankara'da Necatibey Caddesi'nde 9 katlı bir binanın giriş katında doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. İtfaiye ve polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Doğalgaz sızıntısı ihtimali nedeniyle çevredeki iş yerleri boşaltıldı.

Ankara'da bir kafede doğalgaz patlaması meydana geldi. Alınan ilk bilgilere göre, Kızılay semti Necatibey Caddesi'nde bir apartmanın üst katında bulunan kafede, henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS VE İTFAİYE ARACI SEVK EDİLDİ

Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı sevk edildi.

Patlama nedeniyle bazı vatandaşların yaralandığı ve iş yerinde maddi zarar oluştuğu öğrenildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ankara Kızılay Necatibey’de doğalgaz patlaması olayında saat 19.18 itibariyle son durum 7 kişi yaralanmıştır. Yaralılardan 4’ü olay yerine görevlendirilen 112 ambulansları ile hastanelere nakledilmekte olup, 3 kişiye ise yerinde müdahale edilmektedir." denildi.

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Ankara patlama Necatibey caddesi Doğalgaz Patlaması

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