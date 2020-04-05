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Ankara'da koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçtı! Böyle bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2020 18:36 | Son Güncelleme

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç. öğle saatlerinde hastaneden kaçtı. Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.

Ankara'da koronavirüs şüphelisi hastaneden kaçtı! Böyle bulundu

Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinada bulunduğu hastaneden izinsiz ayrıldığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 6 günden bu yana karantinada tutulan H.Ç, öğle saatlerinde hastaneden kaçtı.

CEP TELEFONU SATILAN DÜKKANDA BULUNDU

Görevlilerin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hastaneden kaçan kişinin Ulus'ta Çankırı Caddesi'ndeki cep telefonu satılan dükkanda olduğunu belirledi.

Adrese giden polis ve sağlık ekipleri, şüpheliyi yakalayarak ambulansla yeniden hastaneye götürdü.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Ankara

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