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  4. Ankara'da kritik görüşme! Milli Savunma Bakanı Güler Iraklı mevkidaşı Abbas'ı kabul etti

Ankara'da kritik görüşme! Milli Savunma Bakanı Güler Iraklı mevkidaşı Abbas'ı kabul etti

05.10.2023 15:24 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, davetlisi olarak Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas ile bir araya geldi.

Ankara'da kritik görüşme! Milli Savunma Bakanı Güler Iraklı mevkidaşı Abbas'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Iraklı mevkidaşı Abbas'ı Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

İki Bakan'ın tören alanındaki yerini almasının ardından başlayan törende askeri bando tarafından ulusal marşlar çalındı. Irak Savunma Bakanı Thabit Mohammed Al Abbas'ın Onur Kıtası'nı selamlamasının ardından baş başa ve heyetlar arası görüşme gerçekleştirildi.

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İkili, bölgesel askeri ve savunma sanayii alanında işbirliği konularının ele alındığı görüşmede, Bakan Güler tarafından; Güçlü tarihi ve sosyal bağları olan Irak ve Türkiye'nin aynı coğrafyada yaşayan kardeş ve komşu iki ülke olduğu vurgulandı.


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Yaşar Güler

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