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Ankara'da market denetimi yapan zabıta müdüründen sert tepki: Fakire ekmek yoksa zengine huzur yok

18.02.2022 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da marketlerde denetim yapan zabıta müdürü yüksek fiyatlar karşısında tepkisini gizleyemedi. Sabri Ünal sert sözlerle, market çalışanlarına, ''Yöneticilerine söyle; fakire ekmek yoksa zengine huzur yok. Bu şekilde devam etsinler, görecekler el mi yaman bey mi yaman'' diye tepkisini gösterdi.

Ankara'da market denetimi yapan zabıta müdüründen sert tepki: Fakire ekmek yoksa zengine huzur yok

Ankara'nın Polatlı ilçesinde marketlerde KDV indirimi denetimi yapan Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürü Sabri Ünal, bir zincir marketi denetlerken yüksek fiyatlar karşısında tepkisini sert sözlerle dile getirdi.

Polatlı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerde KDV indiriminin temel gıda ürünlerine yansıtılıp yansıtılmadığına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

''FAKİRE EKMEK YOKSA ZENGİNE HUZUR YOK''

Zabıta Müdürü Sabri Ünal, bir zincir marketi denetlerken yüksek fiyatlar karşısında tepkisini sert sözlerle dile getirdi. Ünal, market çalışanlarına, “Yöneticilerine söyle; fakire ekmek yoksa zengine huzur yok. Bu şekilde devam etsinler, görecekler el mi yaman bey mi yaman” diye tepkisini gösterdi.

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Zincir marketteki makarna ve bakliyat fiyatlarını görünce Ünal, “Memleketin haracını bunlar yiyor” şeklinde tepkisini dile getirdi.

(İHA)

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