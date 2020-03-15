HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da maskeli 4 yankesici yakalandı

Ankara’da maskeli 4 yankesici yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Ankara'da, vatandaşları sıkıştırıp cep telefonlarını çalan maskeli 4 yankesici, yakalandı. 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, otobüs duraklarında bazı vatandaşların telefonlarının çalındığı ihbarı sonrası çalışma başlattı.

Duraklardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 4 kişinin yarım daire çizerek sıkıştırdıkları vatandaşların cebindeki telefonlarını çaldığını belirledi. Polis, tanınmamak için maske takan 4 şüpheliyi her sabah ve akşam aynı saatte buluştukları çay bahçesinde yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Kaza sonrası birbirlerine girdilerKaza sonrası birbirlerine girdiler
Sol gözünüz seğiriyorsa...Sol gözünüz seğiriyorsa...
Anahtar Kelimeler:
Ankara yankesici dolandırıcı maske

En Çok Okunan Haberler

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Umreden dönen vatandaşların durumu merak ediliyordu! Karantinaya alındılar

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Hastane acili doldu taştı! Tam 13 kişi birden

Taner Ölmez'le sevişme sahnesine sevgilisi ne dedi?

Taner Ölmez'le sevişme sahnesine sevgilisi ne dedi?

'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'

'Dizlerimin önüne çökerek yalvardı'

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

Trump'ın koronavirüs testinin sonucu ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Bir ilde daha koronavirüs paniği

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Üniversiteye giriş sınav tarihi değişecek mi? Bakan açıkladı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Sağlık Bakanı açıkladı: Bir kişide daha koronavirüs çıktı

Diğer Haberler
108 yıl sonra ortaya çıktı! 30 şehidin mezarı bulundu

108 yıl sonra ortaya çıktı! 30 şehidin mezarı bulundu

Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 81 ile gönderdi! Koronavirüs genelgesi

Koronavirüsle mücadelede yeni tedbirler! 81 ile gönderildi

Kaza sonrası birbirlerine girdiler

Kaza sonrası birbirlerine girdiler

Son dakika! KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 6’ya çıktı

KKTC’de vaka sayısı yükseldi!

Son dakika haberleri: Karadeniz'de deprem! (AFAD duyurdu)

Karadeniz'de deprem!

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor, kar geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.