Ankara'da otobüse tuvaletini yapan adam! Görüntüler sosyal medyada olay oldu: Kartını göndermemiş arabaya s....!

Ankara'da paylaşılan iğrenç görüntü sosyal medyada olay oldu. EGO Genel Müdürlüğü'ne ait bir otobüsün ortasına bir adamın tuvaletini yaptığı iddia edildi. Yaşanan iğrenç olay sonrası otobüsün içerisinden çekim yapan bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında isyan etti.

OTOBÜSÜN ORTASINA TUVALETİNİ YAPMIŞ

Söz konusu otobüsün ön kapısından girdiği anda ağır bir kokuyla karşılaşan adam, otobüsün ortasına yapılan iğrençliği kaydetti.

HEM KAYDETTİ HEM İSYAN ETTİ

Yaşanan skandala isyan eden adamın "Arkadaşlar böyle bir şey yok! Her yer nezih ne güzel ama adam kartını göndermemiş otobüse s...! Böyle bir şey yok ya. Adam büyük abdestini yapmış ya! Şuna bakın, terbiyesiz adam!" dediği duyuldu.

Söz konusu videonun ne zaman ve nerede kaydedildiği ise belirtilmedi.







