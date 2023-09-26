Ankara'da cinayet! Tartıştığı arkadaşını aracın içinde vurdu

Alınan bilgiye göre, Balkiraz Mahallesi Esenler Sokak'ta bir kişinin araçta hareketsiz olduğunu görenler durumu polise haber verdi.

ARACIN İÇİNDE VURDU

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, araçtaki kişinin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

ALACAK VERECEK MESELESİNDEN TARTIŞMIŞLAR

Cesedin Hüseyin Hakan'a ait olduğunu tespit eden ekipler, aracın sahibine ulaştı.



Aracın sahibi S.D'nin, alacak verecek meselesinden tartıştığı arkadaşını silahla vurduğunu itiraf ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. (AA)

