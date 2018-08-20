Ankara'da park halindeki araçtaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi ağır yaralandı

Olay, gece yarısı Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 EJ 875 plakalı otomobille Ziraat Mahallesi Hızır Reis Caddesi üzerine gelen iki kişi, park halindeki aracın içinde bir şeyler konuşmaya başladı. Daha sonra aracın yanına gelen bir kadın, şahıslarla kısa süre konuştuktan sonra taksi çağırarak oradan ayrıldı.
Kadının ayrılmasının ardından, sürücü koltuğunda oturan G.K. ve diğer kişi arasında tartışma yaşandı. Henüz kimliği belirlenmeyen kişi, giderek alevlenen tartışmada silahına sarıldı.
Silahını otomobilin içinde ardı ardına ateşleyen saldırgan, G.K.’yı çeşitli yerlerinden yaraladı. Can havliyle araçtan inen G.K. cadde üzerinde kaçtığı sırada saldırgan ateş etmeye devam etti. Araçtan yaklaşık 30 metre uzaklaşan G.K. vücuduna isabet eden kurşunların etkisiyle yere yığıldı. Panikleyen saldırgan ise yaya olarak olay yerini terk etti. (İHA)
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